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15 июня 2026 в 16:57

Названы возможные сроки освобождения Константиновки

Член СВОП Гагин: ВС России могут освободить Константиновку за пару дней

Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы России могут освободить Константиновку в ДНР за несколько дней, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин. По его словам, ВСУ уже осознают обреченность своего положения, что подтверждается массовым дезертирством бойцов украинской армии.

О том, что противник предполагает сдачу Константиновки, Дружковки и готовится оставить Славянск и Краматорск, можно судить по эвакуации не только руководства госслужб Украины, но также промышленных предприятий, связанных с ВПК страны. В Константиновке все это происходит из-за отступления бойцов ВСУ. Противник массово дезертирует. Это уже очевидно. Так что освобождение Константиновки — это дело, возможно, нескольких дней, — пояснил Гагин.

Он добавил, что существенная часть города уже занята российскими подразделениями, включая территории, обеспечивающие контроль над подъездными путями. Благодаря этому, по словам члена СВОП, группировка ВСУ практически лишена снабжения.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие Вооруженных сил России за сутки освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских солдат. По данным ведомства, в Константиновке российские бойцы взяли свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.

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