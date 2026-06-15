В Минобороны заявили об успехах ВС РФ в Константиновке и Красном Лимане

В Минобороны заявили об успехах ВС РФ в Константиновке и Красном Лимане ВС России освободили 35 зданий в Красном Лимане за сутки

Военнослужащие Вооруженных сил России за сутки освободили в Красном Лимане 35 зданий, а также уничтожили до 30 украинских солдат, заявила пресс-служба Минобороны РФ на платформе МАКС. В Константиновке российские бойцы освободили свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 военных ВСУ.

За сутки в населенном пункте Красный Лиман освобождено 35 зданий, <...> уничтожено до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов. <...> В Константиновке освобождено более 100 зданий, потери противника составили свыше 100 человек, — отметили в ведомстве.

Ранее командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный рассказал, что местные жители, оставшиеся в Константиновке, помогают российским военнослужащим. По его словам, люди приносят бойцам ВС РФ продукты и воду.

До этого стало известно, что гарнизон ВСУ в Константиновке находится в изоляции уже несколько месяцев. Как уточнил оператор батальона специального назначения группировки войск «Юг» с позывным Алтай, украинская пехота практически не доходит до города, а транспорт сгорает на подъездах. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.