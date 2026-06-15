Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 09:47

«Пружина сжата»: жители Константиновки пришли на помощь российским бойцам

ТАСС: мирные жители помогают освобождающим Константиновку бойцам ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Местные жители, оставшиеся в Константиновке в Донецкой Народной Республике, помогают российским военнослужащим, заявил в беседе с ТАСС командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный. По его словам, люди приносят бойцам ВС РФ продукты и воду.

Один раз ко мне на точку [в Константиновке] зашли мирные жители. Ребята (военнослужащие. — NEWS.ru) у меня все сидят на полной боевой [готовности], так сказать, «пружина сжата». Они с этими местными разговорились, те им принесли воды и еды, — отметил Крупный.

Он уточнил, что группа мирных жителей, принесшая воду и продукты питания, уже выведена в более безопасный район. Однако до полной эвакуации города еще далеко, поскольку сначала необходимо провести зачистку, резюмировал командир батальона.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что продвижение бойцов из группировки войск «Запад» в направлении села Щурово и села Диброва позволит обрезать логистику ВСУ западнее Красного Лимана. По его словам, в той локации разворачиваются ожесточенные бои.

Регионы
ДНР
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финэксперт спрогнозировал, как изменится ключевая ставка в ближайшее время
Баня загорелась в поместье беглого украинского олигарха на Рублевке
WSJ: богатейшая женщина Австралии вложила в SpaceX свыше $1 млрд
Жительница Архангельской области избивала четырехлетнюю дочь семь месяцев
Сделка между Ираном и США спровоцировала рост биткоина
«Месячная норма осадков»: москвичам пообещали мокрую и холодную неделю
Пожары охватили тысячи гектаров леса в российских регионах
Раскрыты «безопасные» планы ЦАХАЛ на Ливан, Сирию и сектор Газа
В Мексике нашли мертвой 19-летнюю футболистку
Мигрант притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок
ФСБ пресекла хищение акций российских компаний на семь миллиардов рублей
Альпинистка погибла страшной смертью на второй по высоте вершине мира
«Пружина сжата»: жители Константиновки пришли на помощь российским бойцам
Дмитриев обвинил западные СМИ в попытках скрыть правду
«Мы переломили»: комбат о состоянии ВСУ после успехов в Константиновке
«Блокированы»: Пушилин рассказал, что происходит в Константиновке
В Сочи парализовало международный аэропорт
Российские бойцы отучили ВСУ запускать по пять гексакоптеров одновременно
Россиянам рассказали о числе коротких рабочих недель до конца 2026 года
ВСУ расстреляли из пулеметов колонну мирных жителей с флагами
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.