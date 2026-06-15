Местные жители, оставшиеся в Константиновке в Донецкой Народной Республике, помогают российским военнослужащим, заявил в беседе с ТАСС командир штурмового батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Крупный. По его словам, люди приносят бойцам ВС РФ продукты и воду.

Один раз ко мне на точку [в Константиновке] зашли мирные жители. Ребята (военнослужащие. — NEWS.ru) у меня все сидят на полной боевой [готовности], так сказать, «пружина сжата». Они с этими местными разговорились, те им принесли воды и еды, — отметил Крупный.

Он уточнил, что группа мирных жителей, принесшая воду и продукты питания, уже выведена в более безопасный район. Однако до полной эвакуации города еще далеко, поскольку сначала необходимо провести зачистку, резюмировал командир батальона.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что продвижение бойцов из группировки войск «Запад» в направлении села Щурово и села Диброва позволит обрезать логистику ВСУ западнее Красного Лимана. По его словам, в той локации разворачиваются ожесточенные бои.