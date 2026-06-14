Продвижение ВС РФ в направлении Щурова и Дибровы в ДНР позволит обрезать логистику ВСУ западнее Красного Лимана, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видео, опубликованном в его канале в МАКСе. По его словам, в той локации разворачиваются ожесточенные бои.

Не менее ожесточенные бои разворачиваются на Краснолиманском участке фронта, где подразделения группировки войск «Запад» продвигаются как со стороны Дробышево в направлении Щурово, так и со стороны Дибровы, что позволит нам окончательно обрезать логистику противника западнее Красного Лимана, — сказал он.

Ранее российские военные вышли на северо-западные окраины города Красного Лимана. Они ведут активные наступательные действия в Заводском районе и садоводческом товариществе.

До этого российские военные продолжали продвижение в районе Дробышево Донецкой Народной Республики. Работа проводилась несмотря на контратаки Вооруженных сил Украины, которые пытаются удержать стратегические высоты на Краснолиманском участке, чтобы избежать окружения, но все больше втягиваются в российскую ловушку.