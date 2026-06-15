ВС России поразили фирмы по производству боевых частей для дронов ВСУ Минобороны: дрон «Герань уничтожил здание производителей частей БПЛА для ВСУ

ВС России ударом дрона-камикадзе «Герань» поразили здание на территории бывшего завода «Промсвязь» в Харькове, сообщило Минобороны РФ в МАКС. Там находились фирмы по производству боевых частей для дронов ВСУ, уточнили в ведомстве.

В ночь на 15 июня расчетом подразделений войск беспилотных систем с применением дрона-камикадзе «Герань-2» «Сикер» был нанесен удар высокой точности по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО «Промсвязь», — говорится в сообщении.

По данным разведки, в здании находились украинские компании «Гринхаус солюшн» и ООО «ДТ-1 групп». Противник через свои мониторинговые системы подтвердил, что объект был полностью уничтожен, пишет Минобороны.

До этого стало известно, что Киев экстренно перебрасывает промышленные объекты из Краматорска на запад страны. Издание The Economist сообщило, что в рамках проекта «Новый Краматорск» у подножия Карпатских гор формируют новый промышленный кластер.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы России могут освободить Константиновку в ДНР за несколько дней. По его словам, ВСУ уже осознают обреченность своего положения, что подтверждается массовым дезертирством бойцов украинской армии.