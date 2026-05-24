24 мая 2026 в 17:22

Подстреленного уличного музыканта выходили сотрудники Мариинского театра

Работники Мариинского театра оказали первую помощь подстреленному саксофонисту

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Первую помощь 11-летнему саксофонисту, в которого выстрелили из пневматического пистолета в Минском переулке в Петербурге, оказали сотрудники Мариинского театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Нападение на несовершеннолетнего уличного музыканта произошло в непосредственной близости от театра.

Он был оперативно доставлен в медпункт театра, куда была вызвана скорая помощь, после чего он был направлен в Детскую городскую больницу № 19 имени К. А. Раухфуса, серьезных угроз его здоровью нет, — сообщили в театре.

Благодаря грамотным первоочередным действиям персонала учреждения, состояние юного пациента удалось быстро стабилизировать до приезда врачей. Сейчас мальчик находится под присмотром квалифицированных специалистов в детском стационаре. Позже полиция нашла и задержала стрелка.

Ранее стало известно, что артист Мариинского театра 23 мая выстрелил из окна в 11-летнего мальчика в Петербурге, пишет Telegram-канал Baza. По информации канала, музыка под окнами дома на улице Декабристов вывела мужчину из себя.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
