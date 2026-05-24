Раскрыта личность стрелка из Мариинского театра

Telegram-канал «112» сообщил, что в 11-летнего мальчика в Петербурге выстрелил артист Мариинского театра Айтжан Смагулов. Авторы рассказали, что ребенок был уличным музыкантом.

По информации «112», инцидент случился днем 23 мая. Авторы сообщили, что мальчик играл на улице на саксофоне, когда в него неожиданно выстрелили из окна дома. На канале рассказали, что ребенок истекал кровью — прохожие бросились ему на помощь и вызвали скорую. В результате уличного музыканта госпитализировали.

Ранее Baza сообщила, что артист выстрелил в ребенка, потому что игра на саксофоне якобы его раздражала. Инцидент произошел под окнами дома на улице Декабристов. На канале рассказали, что 38-летний музыкант схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал ребенку в щеку. По его информации, пуля застряла в подбородке Авторы сообщили, что артист был родом из Казахстана и выступал в составе вспомогательной театральной труппы.

До этого стало известно о задержании жителя Подмосковья, который начал стрелять из пневматического оружия на улице. Обеспокоенные жители поселка Дрожжино обратились в полицию после того, как услышали крики и выстрелы на Южной улице.