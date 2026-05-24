Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 13:49

Раскрыта личность стрелка из Мариинского театра

«112»: стрелком из Мариинского театра оказался артист Смагулов

Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал «112» сообщил, что в 11-летнего мальчика в Петербурге выстрелил артист Мариинского театра Айтжан Смагулов. Авторы рассказали, что ребенок был уличным музыкантом.

По информации «112», инцидент случился днем 23 мая. Авторы сообщили, что мальчик играл на улице на саксофоне, когда в него неожиданно выстрелили из окна дома. На канале рассказали, что ребенок истекал кровью — прохожие бросились ему на помощь и вызвали скорую. В результате уличного музыканта госпитализировали.

Ранее Baza сообщила, что артист выстрелил в ребенка, потому что игра на саксофоне якобы его раздражала. Инцидент произошел под окнами дома на улице Декабристов. На канале рассказали, что 38-летний музыкант схватил пневматический пистолет, выстрелил и попал ребенку в щеку. По его информации, пуля застряла в подбородке Авторы сообщили, что артист был родом из Казахстана и выступал в составе вспомогательной театральной труппы.

До этого стало известно о задержании жителя Подмосковья, который начал стрелять из пневматического оружия на улице. Обеспокоенные жители поселка Дрожжино обратились в полицию после того, как услышали крики и выстрелы на Южной улице.

Регионы
Санкт-Петербург
Мариинский театр
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Общество наэлектризовано»: политолог о стрельбе у Белого дома в Вашингтоне
В МИД Китая назвали прошедшие переговоры с Путиным превосходными
Опубликованы кадры работы Путина над речью для граждан КНР
Первые похороны после атаки ВСУ на колледж прошли в ЛНР
«Сильно переживала»: дочь Ковальчук рассказала о минусах звездной фамилии
Путин указал на важность поддержания единства народа России
Поиски Усольцевых: последние новости 24 мая, результаты обследования леса
Почему не работает Telegram сегодня, 24 мая: замедление, заблокируют ли
Стали известны необычные подробности заявления Путина по Старобельску
Василевка, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 мая
«Не давали работать»: спасатель рассказал о повторных атаках ВСУ в ЛНР
Взрыв в Луганске, удар по цеху Запорожской АЭС: как ВСУ атакуют РФ 24 мая
Раскрыта личность стрелка из Мариинского театра
«Не давали работать»: пожарный рассказал о спасении детей после удара ВСУ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Четыре вагона сошли с рельсов в Челябинской области
В Москве прошли II Летние игры Группы «Аэрофлот»
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 24 мая, есть ли новые зацепки
Озвучена дата новых переговоров США и Ирана
Иностранным журналистам показали страшные последствия удара ВСУ по ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.