Немецкий политик назвал Евросоюз участником конфликта на Украине Фон дер Шуленбург: ЕС не может быть посредником как сторона конфликта на Украине

Европейский союз является участником украинского конфликта и не может выступать в роли посредника в его урегулировании, заявил ТАСС депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург. Политик отметил, что ЕС фактически участвует в войне, так как является одним из ее участников.

Он добавил, что Германия и подобные страны не объявляются открыто воюющими сторонами из-за вопроса ядерного сдерживания. Фон дер Шуленбург подчеркнул, что страны уже давно являются участниками конфликта, поскольку они поставляют оружие, передают разведывательные данные и помогают применять определенные виды вооружений.

То есть речь идет о сдерживании: если бы не это, уже давно сказали бы, что Германия поставляет оружие, мы передаем разведданные, она помогает применять некоторые виды вооружений, — пояснил политик.

Ранее сообщалось, что ЕС и Киев начали этап переговоров о членстве в объединении, о чем сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Первая встреча пройдет на межправительственной конференции в Люксембурге.