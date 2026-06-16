Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 июня 2026 в 01:01

Немецкий политик назвал Евросоюз участником конфликта на Украине

Фон дер Шуленбург: ЕС не может быть посредником как сторона конфликта на Украине

Флаг Евросоюза Флаг Евросоюза Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейский союз является участником украинского конфликта и не может выступать в роли посредника в его урегулировании, заявил ТАСС депутат Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбург. Политик отметил, что ЕС фактически участвует в войне, так как является одним из ее участников.

Он добавил, что Германия и подобные страны не объявляются открыто воюющими сторонами из-за вопроса ядерного сдерживания. Фон дер Шуленбург подчеркнул, что страны уже давно являются участниками конфликта, поскольку они поставляют оружие, передают разведывательные данные и помогают применять определенные виды вооружений.

То есть речь идет о сдерживании: если бы не это, уже давно сказали бы, что Германия поставляет оружие, мы передаем разведданные, она помогает применять некоторые виды вооружений, — пояснил политик.

Ранее сообщалось, что ЕС и Киев начали этап переговоров о членстве в объединении, о чем сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта. Первая встреча пройдет на межправительственной конференции в Люксембурге.

Европа
Украина
СВО
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число жертв при крушении бомбардировщика B-52 в США
Отразивший семь ударов вратарь сборной Кабо-Верде приобрел 2 млн фанатов
Россия заявила о соблюдении Гаагской конвенции
«Сорвать»: в МИД РФ раскрыли, кто мешает переговорам по Украине
Немецкий политик назвал Евросоюз участником конфликта на Украине
Мозг умер после бокала вина: что случилось с российской туристкой на Бали
В Минфине РФ оценили уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов
ЕС запустил переговоры о вступлении одной из стран в состав организации
Распространение порно, изнасилование, романы: как живет Диана Шурыгина
Мужчина поджег два отделения банка в региональной столице
В одном из районов Краснодарского края введен режим ЧС
«Зеленского бы не было»: Лукашенко раскрыл тайну «спасения» Зеленского
Лукашенко заявил, что Ватикан и Израиль обращались к Путину в 2022 году
«Дни сочтены»: Лукашенко огласил приговор ВСУ в Донбассе
Развод с Родниной, три жены, продажа медали: как живет Александр Зайцев
Умер создатель легендарного советского синтезатора «Поливокс»
Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на ДНР
«Много раз говорили»: Лукашенко раскрыл, какую тему обсуждал с Путиным
Гаага признала Крым российским: что это значит, реакция МИД РФ
Названо имя убитого в Польше россиянина
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.