«Зеленского бы не было»: Лукашенко раскрыл тайну «спасения» Зеленского Лукашенко: Зеленского спас отвод войск ВС РФ от Киева в 2022 году

Если бы Россия весной 2022 года не отвела войска от Киева, президента Украины Владимира Зеленского давно бы не было, сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, решение было обосновано намерением восстановить мир между конфликтующими сторонами.

Если бы россияне продолжили это наступление уже в Киеве, то там ни Зеленского, никого бы не осталось, — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что в начале конфликта многие в мире ожидали скорого завершения войны победой России, поскольку российские войска находились в Киеве. Однако после того как некоторые политические силы и политики призвали президента РФ Владимира Путина остановить наступление и заключить мирное соглашение, он согласился и вывел передовые части из столицы Украины. До этого шага все понимали, что дни Украины сочтены, обратил внимание Лукашенко.

Ранее глава республики признался, что обсуждал с российским коллегой недопустимость распространения украинского конфликта на территорию Белоруссии. По его словам, эта тема поднималась многократно.