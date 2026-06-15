Путин изменил правила оплаты российского газа

Президент Владимир Путин продлил указ, разрешающий иностранным гражданам оплачивать поставки российского газа не только через Газпромбанк, но и в других банках, до 1 октября. С документом можно ознакомиться на официальном сайте опубликования правовых актов.

Указ, срок действия которого истекал 1 июля, расширяет возможности расчетов для «недружественных» стран. С весны 2022 года Газпромбанк обрабатывал рублевые платежи за газ из «недружественных» стран. После начала военной спецоперации на Украине и введения санкций ГПБ оставался одним из немногих крупных российских банков, который разрешал трансакции резидентам США.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза закачали в подземные хранилища газа более 16 млрд кубометров чистого топлива с начала летнего сезона (апрель 2026 года). Уровень заполнения ПХГ Европы составляет 42,8%, что на 14,31 процентного пункта ниже среднего пятилетнего показателя для этой даты.

До этого избранный мэр южнокорейского города Ульсан Ким Сан Ук предложил сделать его перевалочным пунктом для экспорта российских энергоносителей в страны Северо-Восточной Азии. По его словам, эта перспектива станет возможной при улучшении отношений между Россией и Южной Кореей.