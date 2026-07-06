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06 июля 2026 в 18:06

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников УК

Полиция предупредила о мошеннической рассылке о возврате средств за отопление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мошенники рассылают сообщения от лица управляющей компании о возврате средств за отопление, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в МАКСе. Злоумышленники просят перейти по ссылке для перевода денег.

Злоумышленники, маскируясь под управляющие компании, рассылают уведомления с предложением вернуть переплату за отопление. В сообщениях указывают сумму возврата и просят перейти по ссылке для перевода денежных средств, — сказали в управлении.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал детям игнорировать неизвестные телефонные звонки из-за мошенников. Он подчеркнул, что главным оружием злоумышленников в случае с несовершеннолетними являлся страх наказания.

До этого пресейл-инженер Денис Ушаков рассказал, что мошенники начали обманывать абитуриентов, притворяясь сотрудниками вузов. Он отметил, что в период поступления семьи находятся в стрессе и проще поддаются схемам обмана.

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