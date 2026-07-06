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06 июля 2026 в 11:55

Киберэксперт объяснил, как мошенники обманывают абитуриентов

Киберэксперт Ушаков: аферисты начали притворяться сотрудниками вузов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мошенники начали обманывать абитуриентов, притворяясь сотрудниками вузов, рассказал RT пресейл-инженер Денис Ушаков. Он отметил, что в период поступления семьи находятся в стрессе и проще поддаются схемам обмана.

На почту или в мессенджер приходит очень убедительное письмо якобы от бухгалтерии вуза (адрес может отличаться на один или два символа). Легенда: «У нашего банка отозвали лицензию / заблокировали счет. Срочно произведите оплату за первый семестр по новым реквизитам. Счет прилагается. В случае задержки договор будет аннулирован», — сказал Ушаков.

Киберэксперт подчеркнул, что срочность и паника являются главным инструментом манипуляции мошенников. Он посоветовал критически относиться к любой информации о смене реквизитов счета для оплаты обучения.

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с новой схемой мошенничества в соцсетях, при которой злоумышленники массово подписываются на аккаунты жертв, а затем вымогают деньги за отключение накрутки. В случае отказа или перевода средств пользователи рискуют потерять деньги и саму страницу.

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