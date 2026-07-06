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06 июля 2026 в 18:22

На Курской АЭС раскрыли состояние радиационного фона после атаки дронов

На Курской АЭС сообщили о нормальном радиационном фоне после атаки БПЛА ВСУ

Курская АЭС Курская АЭС Фото: Пресс-служба Курской АЭС/РИА Новости
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Курская АЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационный фон на станции остается в норме после атаки беспилотника на градирню, сообщается в Telegram-канале станции. До этого глава региона Александр Хинштейн сообщил, что минувшей ночью над Курчатовом Курской области были сбиты 12 беспилотников ВСУ. По предварительным данным, один из дронов попал в градирню строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2.

Курская АЭС работает в штатном режиме <…>. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне естественных значений. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте, — отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что в ночь на 6 июля украинские войска нанесли удар беспилотником по градирне энергоблока № 2 Курской АЭС-2. По его словам, данный энергоблок в настоящее время находится на стадии строительства. Он также добавил, что ВСУ предпринимали попытки атаковать и другие атомные электростанции, в том числе Смоленскую и Ленинградскую АЭС.

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