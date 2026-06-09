Онкоуролог рассказал о лечении рака с помощью радиации

Радиация способна разрушать злокачественные клетки, рассказал KP.RU онкоуролог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России по Центральному федеральному округу, директор медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба Сергей Иванов. Он объяснил, что радиотерапия и радиофармпрепараты основаны на использовании радиоактивных изотопов для разрушения ДНК раковых клеток.

На мой взгляд, радиотерапия стигматизирована в нашем обществе, а на самом деле все проще. Что такое радиоактивный препарат? Это радиоактивная частица — может быть альфа-, бета- или гамма-частица. И, как любой снаряд, когда она летит, разрушает препятствие, которое встречает на пути. Встречая на своем пути живую клетку, она разрушает, в первую очередь, молекулу ДНК, — рассказал Иванов.

Онкоуролог подчеркнул, что сейчас радиофармпрепараты на основе лютеция и актиния используются для лечения метастазов и первичных очагов рака. По его словам, они способны воздействовать на все клетки опухоли.

Ранее онколог Юлия Паяниди рассказала, что для лечения рака у беременных применяют химиотерапию. Она отметила, что при таком заболевании не всегда необходимо кесарево сечение.