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09 июня 2026 в 15:37

Онкоуролог рассказал о лечении рака с помощью радиации

Онкоуролог Иванов: радиация может разрушать раковые клетки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Радиация способна разрушать злокачественные клетки, рассказал KP.RU онкоуролог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России по Центральному федеральному округу, директор медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба Сергей Иванов. Он объяснил, что радиотерапия и радиофармпрепараты основаны на использовании радиоактивных изотопов для разрушения ДНК раковых клеток.

На мой взгляд, радиотерапия стигматизирована в нашем обществе, а на самом деле все проще. Что такое радиоактивный препарат? Это радиоактивная частица — может быть альфа-, бета- или гамма-частица. И, как любой снаряд, когда она летит, разрушает препятствие, которое встречает на пути. Встречая на своем пути живую клетку, она разрушает, в первую очередь, молекулу ДНК, — рассказал Иванов.

Онкоуролог подчеркнул, что сейчас радиофармпрепараты на основе лютеция и актиния используются для лечения метастазов и первичных очагов рака. По его словам, они способны воздействовать на все клетки опухоли.

Ранее онколог Юлия Паяниди рассказала, что для лечения рака у беременных применяют химиотерапию. Она отметила, что при таком заболевании не всегда необходимо кесарево сечение.

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