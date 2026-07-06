Лихачев раскрыл подробности атаки ВСУ на еще одну АЭС России ВСУ ударили беспилотником по строящемуся блоку Курской АЭС-2

Украинские войска в ночь на 6 июля нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по градирне энергоблока № 2 Курской АЭС-2, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его данным, этот энергоблок находится в настоящий момент на стадии строительства, передает РИА Новости. Также ВСУ пытались атаковать еще несколько атомных электростанций, включая Смоленскую и Ленинградскую, добавил он.

В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока Курской атомной электростанции, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что украинские войска попытались атаковать энергоблок Курской АЭС-2. По словам главы региона, российские военные сбили 12 беспилотников противника, летевших в сторону города Курчатова.

Кроме того, Лихачев заявил, что госкорпорация намерена добиваться от МАГАТЭ официальной оценки психологического давления на жителей Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС. Этот вопрос будет поднят на встрече с главой агентства Рафаэлем Гросси, которая состоится 10 июля в Калининграде.