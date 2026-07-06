Один из дронов ВСУ ударил по градирне Курской АЭС-2

Один из дронов ВСУ ударил по градирне Курской АЭС-2 Хинштейн: в районе Курской АЭС-2 уничтожили 12 украинских дронов

ВСУ предприняли попытку атаки на энергоблок Курской АЭС-2, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, российские военные уничтожили 12 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Курчатова.

По предварительной информации, один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока АЭС-2. К счастью, система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию, — написал он.

Хинштейн отметил, что работа Курской АЭС после удара ВСУ не нарушена. Также, уточнил губернатор, последствий для экологии не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на 6 июля перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников самолетного типа. Атака затронула более 20 регионов страны, в том числе Курскую область и акваторию Азовского моря.

В российском Минобороны пояснили, что атака ВСУ на Россию накануне саммита НАТО была призвана показать Западу, что президент Владимир Зеленский готов поражать гражданские объекты. По данным ведомства, украинская сторона сосредоточила основные усилия на нанесении ущерба логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры.