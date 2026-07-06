Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 519 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 6 июля перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны России на канале в МАКСе. По данным ведомства, атака затронула более 20 регионов страны, а также акваторию Азовского моря.

В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, — сказано в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Министерства обороны России сбили три беспилотника, которые летели в сторону Москвы. По его словам, беспилотники были уничтожены на подлете к городу.