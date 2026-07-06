ПВО сбила три беспилотника возле границ с Москвой

Силы ПВО Министерства обороны России сбили три беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин МАКСе. По его словам, беспилотники были уничтожены на подлете к городу.

Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Других подробностей не приводится.

Ранее 5 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО ликвидировали и перехватили 71 украинский БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА были сбили над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Черного моря. В ночь на 4 июля перехватили 389 украинских беспилотников.

Также стало известно, что за минувшую неделю система противовоздушной обороны «Купол Донбасса» совместно со сводными мобильными огневыми группами отразила 122 атаки со стороны Украины. ВСУ активно используют тактику комбинированных налетов с применением ударных беспилотников, нацеленных как на гражданские объекты, так и на критическую инфраструктуру регионов.