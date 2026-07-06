Минобороны раскрыло, чего Зеленский добивается атаками на Россию МО РФ: целью атак ВСУ была демонстрация готовности бить по гражданским объектам

Атака Вооруженных сил Украины на Россию накануне саммита НАТО была призвана показать Западу, что президент Владимир Зеленский готов поражать гражданские объекты, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, украинская сторона сосредоточила основные усилия на нанесении ущерба логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры.

Как уточнили в министерстве, в ответ на террористические действия Украины Вооруженные силы России нанесли массированный удар. Целью атаки стали связанные с ВСУ объекты в Киеве и Киевской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие нанесли удары по автозаправочным станциям и бензовозу в Днепропетровской области Украины, которые использовались ВСУ. По данным ведомства, для атаки применялись беспилотники «Герань». Специалисты войск беспилотных систем ВС РФ поразили объекты сразу в нескольких населенных пунктах региона.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов предприятия «Нефтеэкспериментальное КП» в Киевской области, откуда бензин и дизельное топливо поставлялись в зону боевых действий. Удар был нанесен по объекту в Вишневом.