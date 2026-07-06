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06 июля 2026 в 14:01

Минобороны раскрыло, чего Зеленский добивается атаками на Россию

МО РФ: целью атак ВСУ была демонстрация готовности бить по гражданским объектам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Атака Вооруженных сил Украины на Россию накануне саммита НАТО была призвана показать Западу, что президент Владимир Зеленский готов поражать гражданские объекты, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, украинская сторона сосредоточила основные усилия на нанесении ущерба логистическим звеньям гражданской топливно-энергетической инфраструктуры.

Как уточнили в министерстве, в ответ на террористические действия Украины Вооруженные силы России нанесли массированный удар. Целью атаки стали связанные с ВСУ объекты в Киеве и Киевской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военнослужащие нанесли удары по автозаправочным станциям и бензовозу в Днепропетровской области Украины, которые использовались ВСУ. По данным ведомства, для атаки применялись беспилотники «Герань». Специалисты войск беспилотных систем ВС РФ поразили объекты сразу в нескольких населенных пунктах региона.

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов предприятия «Нефтеэкспериментальное КП» в Киевской области, откуда бензин и дизельное топливо поставлялись в зону боевых действий. Удар был нанесен по объекту в Вишневом.

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