ВС России спалили дотла бензовоз и несколько АЗС в Днепропетровской области

ВС России спалили дотла бензовоз и несколько АЗС в Днепропетровской области ВС РФ ударили «Геранями» по АЗС и бензовозу в Днепропетровской области Украины

Военнослужащие Вооруженных сил России ударили по используемым ВСУ автозаправочным станциям и бензовозу в Днепропетровской области Украины, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, при атаке российские бойцы использовали беспилотники «Герань».

Отмечается, что специалисты войск беспилотных систем ВС РФ поразили украинские заправки сразу в нескольких населенных пунктах региона. Речь идет о селах Любимовка и Одаровка, а также о городе Марганец в Никопольском районе Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад горюче-смазочных материалов предприятия «Нефтеэкспериментальное КП» в Киевской области. Именно оттуда бензин и дизельное топливо поставлялись в зону боевых действий.

До этого стало известно, что расположенный в Киеве судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», на котором производятся артиллерийские катера «Гюрза-М», получил повреждения в результате атаки российских войск. Этот завод является крупнейшим предприятием такого типа на Украине.