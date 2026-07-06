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06 июля 2026 в 18:03

Трамп публично унизил Мелони

Трамп высмеял Мелони, опубликовав ее фото перед саммитом НАТО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони в своей социальной сети Truth Social. В частности, он опубликовал фотографию, на которой европейский политик восторженно смотрит в его сторону. Пост был размещен перед саммитом НАТО.

Американский лидер также подписал фотографию словами «Нужен ограничительный приказ». В США такой судебный запрет обязывает человека воздерживаться от определенных действий в отношении другого лица.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что премьер-министр Италии недостаточно поддерживает Вашингтон в противостоянии Ирану. Он подчеркнул, что в Риме, по его оценке, не демонстрируют готовности противодействовать Исламской Республике и связанной с ней серьезной ядерной угрозе.

Кроме того, сообщалось, что итальянское правительство опасается сокращения американского воинского контингента и введения новых пошлин после критических заявлений Трампа в адрес Мелони. Вашингтон может включить Италию в планы передислокации войск в Европе, несмотря на стратегическую значимость южных баз для действий на Ближнем Востоке и в Африке.

США
Италия
Дональд Трамп
Джорджа Мелони
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