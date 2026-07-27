На улицах украинского города ощутили сильный запах аммиака

Сильный запах аммиака чувствуется на улицах украинского Днепропетровска после взрывов, сообщило издание «Страна.ua». По информации источника, прохожие жалуются на то, что нечем дышать, и прикрывают лица. СМИ до этого информировали о серии взрывов в городе.

Позднее телеканал «Общественное» со ссылкой на госслужбу по ЧС сообщил о повреждении трубопровода аммиака на одном из предприятий Днепропетровска. По данным телеканала, последствия аварии уже ликвидированы, угрозы для населения нет.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна не готова к наступлению зимы ни в плане обеспеченности газом, ни углем. По его оценкам, газа заготовлено лишь около 7 млрд кубических метров, что составляет примерно половину от необходимого минимума для теплой зимы.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отметил, что усилившиеся удары по портам Украины и другим объектам на территории страны могут приблизить завершение конфликта. По его словам, после закрытия порта Одессы России остается закрыть западный коридор.