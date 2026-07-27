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27 июля 2026 в 10:22

Россия резко нарастила экспорт одного продукта

Россия нарастила экспорт риса в 2,3 раза за полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Экспорт риса из России в первом полугодии 2026 года вырос в 2,3 раза по объему и в 1,9 раза по стоимости, до около 24 тыс. тонн на сумму около $17 млн (1,3 млрд рублей), сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». Оценки не включают данные по странам ЕАЭС за июнь.

Согласно оценкам экспертов, в январе — июне 2026 года (без учета данных по странам ЕАЭС за июнь) Россия экспортировала около 24 тыс. тонн риса на сумму порядка $17 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок увеличился в 2,3 раза в весе и в 1,9 раза — в деньгах, — говорится в сообщении.

Белоруссия, Турция и Казахстан возглавили тройку крупнейших импортеров российского риса по стоимости закупок — свыше $5,6 млн (436 млн рублей), более $5,2 млн (405 млн рублей) и около $1,4 млн (109 млн рублей) соответственно, уточнили в федеральном центре «Агроэкспорт». Там добавили, что 86% экспортной выручки пришлось на рисовую крупу, 9% — на шелушеный рис и 3% — на дробленый. В центре также сообщили, что после отмены квоты на вывоз риса-сырца (ранее 200 тыс. тонн) его поставки за январь — июнь 2026 года (без учета данных по странам ЕАЭС за июнь) составили около 500 тонн.

Ранее инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении заверил в постоянном мониторинге качества молочной продукции и ее соответствия установленным требованиям. Как сообщила пресс-служба ведомства, заявление было сделано в ответ на решение Россельхознадзора с 27 июля временно ограничить поставки армянской молочной продукции в Россию.

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