Стали известны новые детали о пострадавшем в горах Таджикистана альпинисте Пострадавший в горах Таджикистана альпинист вылетел в Москву

Россиянин Игорь Байер, пострадавший во время спуска в горах Памира в Таджикистане, вылетел в Москву, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧСГО) при правительстве республики Орифа Нозимиена. Он направился в столицу РФ из международного аэропорта Душанбе 27 июля.

Информация о происшествии поступила в КЧСГО 18 июля: один из пяти человек, участвовавших в спуске с перевала Турамис-1 под руководством Сергея Наседкина, получил травмы головы и ног в результате падения. Группа смогла добраться до туристической базы «Поляна Москвина», расположенной на высоте 4200–4300 метров, где Байеру оказали помощь, и его состояние стабилизировалось.

Ранее начальник управления кризисными ситуациями КЧС Таджикистана Джамшед Камолзода сообщил, что российский альпинист, получивший травму в горах Памира, чувствовал себя хорошо. Он отметил, что за состоянием спортсмена в лагере наблюдал врач, который оценивал его самочувствие как стабильное.

До этого пресс-служба управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщила, что тела двух погибших боснийских альпинистов не были эвакуированы с Эльбруса. Они находились на седловине горы на высоте 5350 метров.