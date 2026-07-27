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27 июля 2026 в 11:15

Психолог объяснил, нормально ли скрывать партнера в отношениях

Психолог Чепалов: утаивание партнера от друзей может быть тревожным знаком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Утаивание партнера от своего окружения может быть тревожным знаком, рассказал РИАМО психолог Родион Чепалов. Он отметил, что если партнер остается «секретом» для всех, в том числе для друзей и родственников, годами — это повод обсудить проблемы в отношениях.

Я считаю, что главный критерий здоровых отношений — не количество совместных фотографий и не публичные признания, а ощущение, что партнер не является временным или «запасным» вариантом. Если одному приходится постоянно скрывать свое существование, а разговоры заканчиваются фразой «не начинай опять», проблема уже не в приватности, а в доверии и ощущении собственной значимости в этих отношениях, — рассказал Чепалов.

Психолог подчеркнул, что многие актеры, политики, блогеры и предприниматели не рассказывают о личной жизни, чтобы защитить семью и снизить давление общества. По его словам, если человек не публикует отношения в соцсетях, но знакомит партнера с близкими и строит совместные планы — это вопрос личных границ.

Ранее практический психолог Лилия Лазарева рассказала, что люди остаются в токсичных отношениях из-за страха одиночества. По ее словам, эмоциональная привязанность также часто становится препятствием для ухода.

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