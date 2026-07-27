Психолог объяснил, нормально ли скрывать партнера в отношениях Психолог Чепалов: утаивание партнера от друзей может быть тревожным знаком

Утаивание партнера от своего окружения может быть тревожным знаком, рассказал РИАМО психолог Родион Чепалов. Он отметил, что если партнер остается «секретом» для всех, в том числе для друзей и родственников, годами — это повод обсудить проблемы в отношениях.

Я считаю, что главный критерий здоровых отношений — не количество совместных фотографий и не публичные признания, а ощущение, что партнер не является временным или «запасным» вариантом. Если одному приходится постоянно скрывать свое существование, а разговоры заканчиваются фразой «не начинай опять», проблема уже не в приватности, а в доверии и ощущении собственной значимости в этих отношениях, — рассказал Чепалов.

Психолог подчеркнул, что многие актеры, политики, блогеры и предприниматели не рассказывают о личной жизни, чтобы защитить семью и снизить давление общества. По его словам, если человек не публикует отношения в соцсетях, но знакомит партнера с близкими и строит совместные планы — это вопрос личных границ.

Ранее практический психолог Лилия Лазарева рассказала, что люди остаются в токсичных отношениях из-за страха одиночества. По ее словам, эмоциональная привязанность также часто становится препятствием для ухода.