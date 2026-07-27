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27 июля 2026 в 11:19

В аэропорту Ижевска отменили режим «Ковер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропорту Ижевска объявлен отбой сигнала «Ковер», сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Ограничения сняты, объект возвращается к работе в обычном режиме.

На территории международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова объявлен отбой сигнала «Ковер», — подтвердили в ведомстве.

Ранее в аэропорту Череповца ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что меры призваны обеспечить безопасность полетов. Пассажирам рекомендовали сверяться с изменениями в расписании в Сети.

Ранее аналогичные меры ввели в Екатеринбурге — аэропорт Кольцово временно прекратил прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время авиагавань восстановила работу.

До этого сразу 14 российских аэропортов ввели временные ограничения на полеты. Эти меры также объяснялись необходимостью обеспечить безопасность пассажиров.

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