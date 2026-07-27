В аэропорту Ижевска отменили режим «Ковер»

В аэропорту Ижевска объявлен отбой сигнала «Ковер», сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Ограничения сняты, объект возвращается к работе в обычном режиме.

На территории международного аэропорта Ижевска имени М. Т. Калашникова объявлен отбой сигнала «Ковер», — подтвердили в ведомстве.

Ранее в аэропорту Череповца ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко подчеркнул, что меры призваны обеспечить безопасность полетов. Пассажирам рекомендовали сверяться с изменениями в расписании в Сети.

Ранее аналогичные меры ввели в Екатеринбурге — аэропорт Кольцово временно прекратил прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время авиагавань восстановила работу.

До этого сразу 14 российских аэропортов ввели временные ограничения на полеты. Эти меры также объяснялись необходимостью обеспечить безопасность пассажиров.