Небо над Екатеринбургом временно закрыли

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27 июля 2026 в 07:34

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В Екатеринбурге временно приостановили работу аэропорта Кольцово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аэропорт Екатеринбурга Кольцово временно прекратил прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации в мессенджере МАКС. Информация о сроках восстановления работы аэропорта также пока не приводится.

Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее сразу 14 российских аэропортов ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Эти меры необходимые ради обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве. В то же время Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Пассажирам рекомендовали следить за обновлениями на сайтах аэропортов и у авиаперевозчиков.

До этого стало известно, что эвакуация пассажиров аэропорта Внуково произошла из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации в зоне международного вылета. Датчики отреагировали на задымление, возникшее возле кафе. Отмечалось, что система безопасности сработала в штатном режиме, были оперативно открыты эвакуационные выходы.

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