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27 июля 2026 в 11:57

Мишустин анонсировал крупное вливание средств в российскую медицину

Мишустин: правительство распределит еще 4 млрд рублей на объекты здравоохранения

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Александр Миридонов/РИА Новости
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Правительство до конца 2026 года дополнительно направит почти 4 млрд рублей на возведение объектов здравоохранения в регионах, объявил российский премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. В общей сложности на трехлетний период заложено более 6 млрд рублей, передает пресс-служба правительства в Telegram-канале.

Правительство реализует ряд мер, включая те, которые направлены на развитие всей инфраструктуры здравоохранения, укрепление материально-технической базы. На это направлен и профильный федеральный проект. В рамках его выполнения распределяем дополнительно на текущий год порядка 4 млрд рублей, а всего на трехлетний период — более 6 млрд, — отметил Мишустин.

Финансирование предназначено для строительства многопрофильных больниц, онкологических центров, роддомов и хирургических корпусов в восьми субъектах РФ. Средства поступят в Магаданскую, Псковскую, Ростовскую и Челябинскую области, Мордовию, Кабардино-Балкарию, Камчатский и Красноярский края.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести мораторий на закрытие медучреждений и сокращение зарплат сотрудников сферы здравоохранения. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что реализация новой редакции градостроительных норм, изменяющих нормативы прибытия скорой помощи, может нанести непоправимый удар по демографической ситуации в стране.

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Михаил Мишустин
здравоохранение
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