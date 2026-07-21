Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 10:35

Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России

Миронов призвал к мораторию на закрытие больниц и урезание зарплат врачей

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений и сокращение зарплат сотрудников сферы здравоохранения. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что реализация новой редакции градостроительных норм, изменяющих нормативы прибытия скорой помощи, может нанести непоправимый удар по демографической ситуации в стране.

Новые нормативы прибытия скорой к пациентам жестко ударят по демографии в стране. Нужно вернуть старые стандарты. Однако ранее Минстрой утвердил новую редакцию градостроительных норм, согласно которым транспортная доступность станций скорой помощи в городах определяется из расчета «не более 20 км». Раньше он составлял 15 минут. Чиновникам, разумеется, так проще — поставить точку на карте и больше ни о чем не думать. Куда девать пробки, погодные условия, скоростной режим? «Справедливая Россия» настаивает на введении моратория на закрытие медучреждений и сокращение медработников и их зарплат. Расходы на здравоохранение нужно не сокращать, а увеличивать вдвое — до 7% ВВП страны, как и расходы на образование и науку. Без этого у России нет будущего, — пояснил Миронов.

Он добавил, что эти нововведения принимаются в момент, когда служба скорой помощи и так находится в кризисном состоянии из-за массовых увольнений сотрудников, которые недовольны уровнем заработной платы. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия отдельных ведомств выстраиваются в единую линию так называемой ползучей оптимизации, которая на деле оборачивается сокращением доступной медицины на местах.

Новые нормативы Минстроя приняты на фоне и без того бедственного положения скорой помощи, работники которой увольняются из-за низких зарплат. Нормативные документы отдельных ведомств последовательно закрепляют политику «ползучей оптимизации» в социальной сфере — чиновники называют это управляемым сжатием. А это модель управляемого вымирания. Мы много критикуем Запад за продвижение концепции «золотого миллиарда», но сами создаем ее аналог, когда нормальные условия жизни будут лишь в мегаполисах и крупных центрах. Это тупик, — заключил Миронов.

Ранее в Минздраве Московской области заявили, что свыше 17 тыс. региональных медиков, работающих в госучреждениях, ежемесячно получают компенсацию аренды жилья. Один работник может рассчитывать на выплату до 30 тыс. рублей, а супружеская пара из двух медиков — до 45 тыс. рублей.

Власть
Россия
инициативы
медики
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автомобиль Mercedes наехал на двухлетнего ребенка
Двух российских машинистов осудят за хищение 33 тонн топлива
Мостовой объяснил провал сборных Германии и Бразилии на ЧМ-2026
Пилот «Уральских авиалиний» пришел пьяным на работу
В Грузии устроили шествие в защиту мужчины, сломавшего нос россиянке
На Крымском мосту возникла масштабная пробка
У погибших в Красноярском крае пчел взяли пробы на заболевания
Химик объяснил, какие блюда лучше не заказывать летом в доставке
В Европе раскрыли судьбу Залужного после перестановок в Киеве
Два ребенка получили ранения в ходе атаки ВСУ по ЛНР
В Госдуме рассказали, что может оказаться выгоднее банковского депозита
В ГД раскрыли плюсы закона о продлении «гаражной амнистии» до 2031 года
В Общественной палате рассказали о ключевых обязанностях председателей СНТ
Обстановка в Крыму 21 июля: что с поездами, как доехать, новое расписание
Известного анестезиолога-насильника поймали спустя 21 год
Пиво из соседней страны хлынуло в Россию рекордным потоком
Суд в Москве оштрафовал активиста-иноагента Елизарова на 50 тыс. рублей
США захотели внести в черные списки УВКБ ООН
Москвичи «не дали» Седоковой заработать миллион рублей
«Иди обыграй пятерых!»: Мостовой о выборе Родри лучшим игроком ЧМ-2026
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.