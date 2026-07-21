Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России Миронов призвал к мораторию на закрытие больниц и урезание зарплат врачей

Лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений и сокращение зарплат сотрудников сферы здравоохранения. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что реализация новой редакции градостроительных норм, изменяющих нормативы прибытия скорой помощи, может нанести непоправимый удар по демографической ситуации в стране.

Новые нормативы прибытия скорой к пациентам жестко ударят по демографии в стране. Нужно вернуть старые стандарты. Однако ранее Минстрой утвердил новую редакцию градостроительных норм, согласно которым транспортная доступность станций скорой помощи в городах определяется из расчета «не более 20 км». Раньше он составлял 15 минут. Чиновникам, разумеется, так проще — поставить точку на карте и больше ни о чем не думать. Куда девать пробки, погодные условия, скоростной режим? «Справедливая Россия» настаивает на введении моратория на закрытие медучреждений и сокращение медработников и их зарплат. Расходы на здравоохранение нужно не сокращать, а увеличивать вдвое — до 7% ВВП страны, как и расходы на образование и науку. Без этого у России нет будущего, — пояснил Миронов.

Он добавил, что эти нововведения принимаются в момент, когда служба скорой помощи и так находится в кризисном состоянии из-за массовых увольнений сотрудников, которые недовольны уровнем заработной платы. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия отдельных ведомств выстраиваются в единую линию так называемой ползучей оптимизации, которая на деле оборачивается сокращением доступной медицины на местах.

Новые нормативы Минстроя приняты на фоне и без того бедственного положения скорой помощи, работники которой увольняются из-за низких зарплат. Нормативные документы отдельных ведомств последовательно закрепляют политику «ползучей оптимизации» в социальной сфере — чиновники называют это управляемым сжатием. А это модель управляемого вымирания. Мы много критикуем Запад за продвижение концепции «золотого миллиарда», но сами создаем ее аналог, когда нормальные условия жизни будут лишь в мегаполисах и крупных центрах. Это тупик, — заключил Миронов.

Ранее в Минздраве Московской области заявили, что свыше 17 тыс. региональных медиков, работающих в госучреждениях, ежемесячно получают компенсацию аренды жилья. Один работник может рассчитывать на выплату до 30 тыс. рублей, а супружеская пара из двух медиков — до 45 тыс. рублей.