Свыше 17 тыс. медиков обеспечили компенсацией аренды жилья в одном регионе

В Подмосковье компенсацию аренды жилья предоставляют более чем 17 тыс. медиков

В Московской области свыше 17 тыс. медиков, работающих в госучреждениях, ежемесячно получают компенсацию аренды жилья, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Минздрав региона. Один работник может рассчитывать на выплату до 30 тыс. рублей, а супружеская пара из двух медиков — до 45 тыс. рублей. Сумма зависит от удаленности городского округа.

В Подмосковье реализуется комплекс мер социальной поддержки медиков, часть программ направлена на решение жилищного вопроса. Компенсацию аренды жилья ежемесячно получают более чем 17 тыс. медработников региона, из них почти 11,2 тыс. — это средний медперсонал, более 5,8 тыс. — врачи, — отметил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Чтобы получить компенсацию, медик должен соблюсти несколько условий. В частности, работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области. Кроме того, у супруга и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье.

Ранее глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин заявил, что в 2025 году средний доход врачей в системе ОМС достиг 147 тыс. рублей в месяц, в то время как средний заработок среднего медперсонала составил 71 тыс. рублей. По его словам, рост субвенций увеличил зарплаты медиков и достиг целевых показателей.

