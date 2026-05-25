Озвучен размер компенсаций семьям погибших в Старобельске Семьям погибших при атаке ВСУ на Старобельск выплатят по 1,5 млн рублей

Семьи погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР получат компенсации в размере 1,5 млн рублей, пострадавшим выплатят от 300 до 600 тыс., сообщили в правительстве региона. Размер компенсации для раненых зависит от тяжести вреда здоровью, уточнили представители администрации.

Единовременное пособие: членам семей (супруге/супругу, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1,5 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи, — говорится на сайте властей ЛНР.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в результате удара украинских военных по зданию колледжа в Старобельске ранения получили более 60 детей, 21 студент погиб. Омбудсмен прибыла на место происшествия в ЛНР вместе с представителями зарубежных СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе беседы с участниками программы «Время героев», что обстрел общежития в Старобельске устроил киевский неонацистский режим. По словам главы государства, это был не случайный инцидент, а осознанный террористический удар.