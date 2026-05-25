Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 15:09

Озвучен размер компенсаций семьям погибших в Старобельске

Семьям погибших при атаке ВСУ на Старобельск выплатят по 1,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семьи погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР получат компенсации в размере 1,5 млн рублей, пострадавшим выплатят от 300 до 600 тыс., сообщили в правительстве региона. Размер компенсации для раненых зависит от тяжести вреда здоровью, уточнили представители администрации.

Единовременное пособие: членам семей (супруге/супругу, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1,5 млн рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи, — говорится на сайте властей ЛНР.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в результате удара украинских военных по зданию колледжа в Старобельске ранения получили более 60 детей, 21 студент погиб. Омбудсмен прибыла на место происшествия в ЛНР вместе с представителями зарубежных СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе беседы с участниками программы «Время героев», что обстрел общежития в Старобельске устроил киевский неонацистский режим. По словам главы государства, это был не случайный инцидент, а осознанный террористический удар.

Регионы
ЛНР
Старобельск
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инженер ответил, как ускорить работу смартфона
Апрельский холод, дожди и высокая влажность: погода в Москве в конце недели
Под Липецком по дороге домой пропали отец и сын
Рособрнадзор объявил предупреждения трем московским вузам
Лавров высоко оценил намерение ряда стран Африки открыть дипмиссии в Москве
Появились кадры атакованного в Средиземном море газовозе «Арктик Метагаз»
Вспышка бруцеллеза произошла в астраханском монастыре
В Госдуме раскритиковали идею выдавать интернет за хорошее поведение
Ученый объяснил, к чему приведет таяние «ледника Судного дня»
Путин поздравил Алиева с Днем независимости Азербайджана
Две книги Лимонова промаркируют из-за упоминаний наркотиков
Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе
Водитель на BMW сбил двух студентов
«Вызов брошен»: Захарова жестко высказалась о борьбе с историей
Беглый журналист-иноагент подал жалобу на вынесенный ему приговор
Политолог ответил, почему в США не могут обеспечить безопасность Трампа
Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий
В Генконсульстве раскрыли состояние пострадавших при ДТП в Турции россиян
Защита экс-замглавы метро Москвы Дощатова обжалует приговор
Больше 10 малышей подхватили сальмонеллез в детском центре
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.