«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск Песков: отказ ряда западных СМИ поехать в ЛНР не добавляет им объективности

Отказ некоторых западных СМИ поехать в Старобельск Луганской Народной Республики не позволяет им претендовать на объективность изложения материала о случившемся, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, который транслировался в мессенджере МАКС. По его словам, решение под разными предлогами не ехать в Старобельск «не красит» таких журналистов.

Это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят. И, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины, — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что обучение студентов Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) будет продолжено в дистанционном формате. Как уточнила ректор Жанна Марфина, атака ВСУ не повлияет на учебный процесс.

До этого стало известно, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ночь на 22 мая. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате трагедии погиб 21 человек. 24 и 25 мая в ЛНР объявлены днем траура.