Первые похороны после атаки ВСУ на колледж прошли в ЛНР

В Луганской Народной Республике прошли первые похороны одной из погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске — 20-летней Анны Погрибниченко, передает ТАСС. Церемония состоялась на ее малой родине в Белокуракино, где с девушкой простились родственники, одноклассники и соседи.

Церемония началась с отпевания в местной церкви. Организацией похорон занимались местные власти и представители Народного фронта.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа, где находились 86 детей. В результате трагедии погиб 21 человек. В ЛНР объявили двухдневный траур 24 и 25 мая. Глава республики Леонид Пасечник назвал действия украинских войск варварством.

Ранее командир отделения 64-й пожарной части Сергей Звягинцев рассказал, что пожарные до последнего пытались найти и спасти выживших после удара ВСУ по колледжу в Старобельске, несмотря на то, что им целенаправленно мешали. Он также сообщил, что лично достал из-под завалов троих детей, находившихся на пятом этаже. По его словам, спасатели продолжали работать на месте трагедии на свой страх и риск.