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19 июня 2026 в 02:40

Макрон признался в использовании нейросетей

Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что на регулярной основе использует нейросети, передает телеканал France 2 его слова. Он отметил, что это не полноценное делегирование его обязанностей на ИИ-инструменты.

Президент США Дональд Трамп в мае также опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social необычное изображение, на котором он запечатлен вместе с инопланетянином. Фотография была полностью сгенерирована с помощью технологий искусственного интеллекта.

Ранее эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы Кристина Тарба заявила, что современные нейросети способны помочь в реализации как бытовых, так и рабочих процессов. Серийный предприниматель перечислила наиболее популярные варианты, подходящие для разных задач. По ее словам, сейчас рынок ИИ окончательно сформировался.

До этого сообщалось, что нейросеть Claude начнет запрашивать у россиян паспорт и селфи, а в определенных случаях передавать эти данные властям США и других государств. Теперь в некоторых ситуациях у пользователя могут попросить удостоверение личности и биометрию.

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Эммануэль Макрон
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