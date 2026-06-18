Эксперт по внедрению ИИ назвала самые популярные нейросети

Современные нейросети способны помочь в реализации как бытовых, так и рабочих процессов. Серийный предприниматель, бизнес-инфлюенсер, эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы Кристина Тарба перечислила наиболее популярные варианты, подходящие для разных задач. По ее словам, сейчас рынок ИИ окончательно сформировался.

Нейросети — это уже не про будущее, а про сегодня. Для меня нейросети буквально все — я использую их не только в работе, но и для личных целей. Например, с помощью ИИ я составляю программу занятий с детьми и придумываю развивающие игры, — рассказала Тарба.

Среди наиболее популярных нейросетей эксперт назвала Claude — агент‑ассистент для разработчиков. Он может писать код, исправлять баги и генерировать тексты. Еще одной полезной нейросетью может оказаться Claude Design — ИИ‑инструмент для визуального дизайна. ChatGPT тем временем, по мнению эксперта, станет универсальным ИИ для текстовых задач, кода, аналитики и креатива.

Также Тарба отметила пользу Gemini — модель, которая может работать с текстами, изображениями, аудио и видео. Еще одна нейросеть Nano Banana Pro подойдет для генерации изображений.

Эксперт напомнила, что выбор нейросети зависит от поставленных задач. Она призвала попробовать несколько вариантов, перед тем как выбрать для своих целей наиболее подходящий ИИ.

Ранее сообщалось, что нейросеть Claude начнет запрашивать у россиян паспорт и селфи, а в определенных случаях передавать эти данные властям США и других государств. Теперь в некоторых ситуациях у пользователя могут попросить удостоверение личности и биометрию.