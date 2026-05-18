18 мая 2026 в 09:28

Трамп показал совместное фото с пришельцем

Трамп опубликовал сгенерированное ИИ фото с инопланетянином

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social необычное изображение, на котором он запечатлен вместе с инопланетянином. Фотография была полностью сгенерирована с помощью технологий искусственного интеллекта.

На ИИ-снимке присутствуют сам Трамп, пришелец высокого роста, военнослужащий, а также люди в темных очках и строгих деловых костюмах. Создатели кадра сымитировали атмосферу секретности, сделав вид, будто фотография тайно «сделана» на охраняемой военной базе. Для придания большей достоверности и эффекта случайного кадра изображение сверху частично закрывает палец воображаемого фотографа.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что США рассекретили данные об НЛО, чтобы отвлечь внимание общественности от провала в Иране. Он отметил, что файлы появились очень «своевременно».

До этого экс-президент США Барак Обама заявил, что американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле. По его мнению, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты». Обама также признался, что сам верит в существование внеземной жизни.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
