«Сделал селфи»: Обама объяснил, почему США не смогли бы скрыть пришельцев Обама: власти США не смогли бы скрыть пришельцев, потому что плохо хранят тайны

Американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CBS. По его словам, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты».

Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-либо подобное под контролем правительства США, о чем нам было бы известно, что мы видели бы на фотографиях или еще где-то, — обещаю вам, какой-то парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке, — сказал экс-президент.

Обама признался, что сам верит в существование внеземной жизни. Однако за время своего президентского срока не видел доказательств контакта с инопланетянами. Лично с ними он не сталкивался.

При этом президент США Дональд Трамп недавно пообещал обнародовать массив данных о неопознанных летающих объектах. По его словам, администрация готова раскрыть столько информации, сколько это возможно.

Ранее о том, что необходимо опубликовать данные об НЛО, говорил член палаты представителей Конгресса страны Тим Берчетт. По его словам, Белый дом обладает информацией о загадочном огромном корабле неизвестного происхождения. По словам конгрессмена, этот объект был такого размера, что его трудно списать на секретные разработки.