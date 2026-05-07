День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 01:16

«Сделал селфи»: Обама объяснил, почему США не смогли бы скрыть пришельцев

Обама: власти США не смогли бы скрыть пришельцев, потому что плохо хранят тайны

Фото: Shutterstock/FOTODOM По
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские власти не смогли бы скрыть существование инопланетян, если бы встреча с ними произошла на самом деле, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CBS. По его словам, в Вашингтоне «ужасно хранят секреты».

Если бы существовали инопланетяне, инопланетные корабли или что-либо подобное под контролем правительства США, о чем нам было бы известно, что мы видели бы на фотографиях или еще где-то, — обещаю вам, какой-то парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке, — сказал экс-президент.

Обама признался, что сам верит в существование внеземной жизни. Однако за время своего президентского срока не видел доказательств контакта с инопланетянами. Лично с ними он не сталкивался.

При этом президент США Дональд Трамп недавно пообещал обнародовать массив данных о неопознанных летающих объектах. По его словам, администрация готова раскрыть столько информации, сколько это возможно.

Ранее о том, что необходимо опубликовать данные об НЛО, говорил член палаты представителей Конгресса страны Тим Берчетт. По его словам, Белый дом обладает информацией о загадочном огромном корабле неизвестного происхождения. По словам конгрессмена, этот объект был такого размера, что его трудно списать на секретные разработки.

США
Барак Обама
пришельцы
секреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фармацевты из Сочи продавали «запрещенку» и попались полицейским
Филолог объяснила феномен популярности Бориса Рыжего у молодежи
Аферисты начали разводить россиян с помощью «онлайн-диагностики»
Путин похвалил Ростех за один показатель в условиях СВО
Пьяница изрезал канцелярским ножом сотрудницу ПВЗ
Задержаны подозреваемые в убийстве чемпиона России по многоборью
Кузбасский пенсионер напал на знакомого с мачете в ходе конфликта
Погода в Москве в пятницу, 8 мая: «черемуховые» холода, грозы и ливень
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.