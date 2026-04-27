Американцы уже десятки лет финансируют секретные программы по изучению НЛО

В Конгрессе США обсудили загадочное НЛО размером с футбольное поле Конгрессмен Берчетт напугал американцев темой об НЛО размером с футбольное поле

Власти США должны обнародовать данные о неопознанных летающих объектах, заявил член палаты представителей Конгресса страны Тим Берчетт. По его словам, он обладает информацией о загадочном огромном корабле неизвестного происхождения, сообщает издание The Hill.

Конгрессмен предупредил, что речь идет об аппарате, который невозможно списать на секретные разработки США, Китая или России. Берчетт уверен, что подобными технологиями не обладают ни одна из земных армий.

Если бы они были нашими, мы не стали бы рисковать жизнями военных, сражаясь на самолетах стоимостью в полмиллиарда долларов. Эти штуки могут висеть в воздухе часами, а потом уйти прямо вверх, могут атаковать под любыми углами, — развил свою мысль политик.

Он привел рассказ американского адмирала о подводном объекте, зафиксированном радаром боевого корабля. Аппарат размером с футбольное поле двигался со скоростью более 300 километров в час.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) выразило готовность оказать помощь федеральным агентствам в расследовании обстоятельств гибели и исчезновений ученых, сообщил телеканал Fox News. Речь идет о специалистах, работавших в сферах ядерной физики и космических исследований, включая изучение НЛО.