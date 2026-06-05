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05 июня 2026 в 11:18

Неизвестный летательный аппарат засняли над американской «Зоной 51»

TWZ: в небе над «Зоной 51» засняли объект, похожий на новейший истребитель F-47

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В районе засекреченной американской базы «Зона 51» в Неваде сделали снимок загадочного летательного аппарата, форма которого совпадает с представлениями об истребителе шестого поколения F-47, пишет военный журнал The War Zone. По данным издания, самолет сняли к югу от города Рейчел, он летел на очень малой высоте.

Судя по фото, форма объекта, похоже, довольно точно соответствует тому, что нам известно на данный момент об истребителе-невидимке шестого поколения F-47, — говорится в материале.

Журналисты считают, что на фото запечатлен демонстрационный образец X-plane, который был прототипом до того, как правительство подписало контракт с авиакомпанией Boeing на разработку истребителя шестого поколения. Впрочем, они не исключают, что в объектив попал не предшественник F-47, а другой экспериментальный летательный аппарат или беспилотник.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен официально подтвердить контакты с внеземными цивилизациями, сделав заявление, которое эксперты называют «самым важным в истории человечества». Американские СМИ писали, что выступление запланировано на 8 июля 2026 года.

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