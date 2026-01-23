В районе «Зоны 51» заметили странный летающий объект

На секретном полигоне в штате Невада, в районе знаменитой «Зоны 51», зафиксирована активность новейшего реактивного летательного аппарата, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По сообщениям очевидцев, в небе над озером Грум регулярно проходят испытания неопознанного объекта.

На кадрах от очевидцев видно, как аппарат маневрирует на большой высоте, оставляя за собой четкий инверсионный след, характерный для реактивных двигателей.

География полетов подтверждает стратегическую важность испытаний: удаленный полигон в Неваде десятилетиями используется Пентагоном для отработки перспективных технологий в условиях полной секретности.

Эксперты полагают, что речь идет о новом поколении беспилотников или экспериментальном самолете. На данный момент тактико-технические характеристики и назначение аппарата остаются закрытыми.

