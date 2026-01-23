Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 09:26

В районе «Зоны 51» заметили странный летающий объект

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На секретном полигоне в штате Невада, в районе знаменитой «Зоны 51», зафиксирована активность новейшего реактивного летательного аппарата, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По сообщениям очевидцев, в небе над озером Грум регулярно проходят испытания неопознанного объекта.

На кадрах от очевидцев видно, как аппарат маневрирует на большой высоте, оставляя за собой четкий инверсионный след, характерный для реактивных двигателей.

География полетов подтверждает стратегическую важность испытаний: удаленный полигон в Неваде десятилетиями используется Пентагоном для отработки перспективных технологий в условиях полной секретности.

Эксперты полагают, что речь идет о новом поколении беспилотников или экспериментальном самолете. На данный момент тактико-технические характеристики и назначение аппарата остаются закрытыми.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен официально подтвердить контакты с внеземными цивилизациями, сделав заявление, которое эксперты называют «самым важным в истории человечества». Портал Daily Star со ссылкой на американского режиссера-документалиста Марка Кристофера Ли заявил, что выступление запланировано на 8 июля 2026 года. Дата приурочена к годовщине знаменитого инцидента с «летающей тарелкой» в Розуэлле.
армия США
США
беспилотники
испытания
Зона 51
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог объяснил заявления Санду о СНГ давлением на Евросоюз
Стало известно, как Киев заставят оставить Донбасс на переговорах в ОАЭ
На Сахалине чудом спасли лыжника в горах
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.