Собаки разжирели в России по неожиданной причине Собаки в России резко набрали вес из-за снежной зимы

Из-за рекордно снежной зимы в России собаки стали набирать лишний вес, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Отмечается, что питомцы отказываются гулять по сугробам. Одновременно с этим зоомагазины фиксируют двукратный рост продаж собачьей одежды и обуви.

По данным аналитиков, в январе-феврале в Москве спрос на ботинки для собак вырос в два раза. Особенно активно владельцы скупали теплые вещи для мелких пород. Карликовые собаки, оказавшись в глубоких сугробах, быстро замерзают и стремятся домой, едва успев справить нужду.

Из-за коротких прогулок и последующего заедания стресса вкусняшками питомцы к началу весны набрали до 20% от своего обычного веса, сказано в публикации. Некоторые хозяева уже задумываются о посещении фитнес-центров для собак, чтобы помочь любимцам привести форму.

Ранее кинолог Владимир Уражевский рассказал, что для чистки зубов собаке нужно использовать не щетки, а специальные косточки, жилы или мослы. По его словам, у мелких пород могут оставаться молочные клыки, что грозит скоплением остатков пищи и образованием кариеса.