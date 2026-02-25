Кинолог объяснил, как правильно чистить зубы собаке

Для чистки зубов собаке нужно использовать не щетки, а специальные косточки, жилы или мослы, рассказал кинолог Владимир Уражевский. В беседе с «Татар-информом» специалист подчеркнул, что следить за зубами питомца нужно с щенячьего возраста. По его словам, у мелких пород могут оставаться молочные клыки, что грозит скоплением остатков пищи и образованием кариеса.

Если останется и молочный зуб, и основной, между ним скапливаются остатки пищи и образуется кариес. И потом у собаки будут постоянные проблемы с зубами и с прикусом, — пояснил Уражевский.

Кинолог обратил внимание, что домашним любимцам также нужен профессиональный уход. По его словам, посещать ветеринарного стоматолога следует как минимум раз в год.

