25 февраля 2026 в 17:25

Кинолог объяснил, как правильно чистить зубы собаке

Кинолог Уражевский посоветовал использовать специальные косточки для зубов собак

Для чистки зубов собаке нужно использовать не щетки, а специальные косточки, жилы или мослы, рассказал кинолог Владимир Уражевский. В беседе с «Татар-информом» специалист подчеркнул, что следить за зубами питомца нужно с щенячьего возраста. По его словам, у мелких пород могут оставаться молочные клыки, что грозит скоплением остатков пищи и образованием кариеса.

Если останется и молочный зуб, и основной, между ним скапливаются остатки пищи и образуется кариес. И потом у собаки будут постоянные проблемы с зубами и с прикусом, — пояснил Уражевский.

Кинолог обратил внимание, что домашним любимцам также нужен профессиональный уход. По его словам, посещать ветеринарного стоматолога следует как минимум раз в год.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что отучить собак выть в одиночестве поможет дрессировка. По его словам, основной причиной такого поведения животных является стресс от разлуки, а также скука и нерастраченная физическая энергия.

