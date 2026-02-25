Зимняя Олимпиада — 2026
Мощный пожар охватил ангар с газовыми баллонами в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Металлический ангар, который полностью обрушился, загорелся на северо-западе Москвы на улице Дубравной, сообщили ТАСС в оперативных службах. Площадь пожара достигла 420 квадратных метров, возгорание удалось локализовать, однако существует угроза из-за возможного наличия газовых баллонов внутри.

На Дубравной улице произошло возгорание в металлическом ангаре по всей площади. Ангар обрушился, — говорится в сообщении.

Ранее в правительстве Приморского края сообщили, что в регионе бушуют природные пожары, охватившие территорию в 4,5 тыс. гектаров в Хасанском округе. По мнению властей, причиной возгорания стал человеческий фактор — поджог или неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что пожар на заводе «Дорогобуж», возникший после удара украинских войск, удалось потушить. Глава региона уточнил, что спасателям предстоит ликвидировать лишь несколько небольших очагов тления.

Также в пресс-службе подмосковного Следкома сообщили о пожаре в частном доме села Константиново, где погибли четверо детей и их бабушка. Подросток 14 лет, единственный из находившихся в здании, сумел выбраться из огня самостоятельно.

