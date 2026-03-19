19 марта 2026 в 13:37

Лихачев указал на ненадежность западных партнеров в сфере энергетики

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Партнеры из стран Запада показывают ненадежность в текущих геополитических условиях, заявил глава Росатома Алексей Лихачев на семинаре Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны». Он напомнил о ситуации с компанией Siemens, которая отказалась поставить электрооборудование для АЭС «Аккую» в Турции. Трансляция мероприятия опубликована на странице Минэнерго РФ в соцсети «ВКонтакте».

Есть прямые угрозы нашим поставщикам прекратить с нами работу. Наиболее крупный, кто не выдержал этих угроз, был Siemens с поставками КРУЭ [комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией], — сказал Лихачев.

Ранее Лихачев заявил, что государственная корпорация «Росатом» обладает обширным портфелем заказов. По его словам, их общая сумма составляет порядка $206-208 млрд. Трансляция мероприятия идет на странице Минэнерго РФ во «ВКонтакте». В ходе выступления Лихачев напомнил, что сегодня партнерами корпорации являются более 70 стран, причем в девяти государствах ведется строительство атомных электростанций по российским технологиям. Он также отметил, что в текущем году планируется подписание ряда новых межправительственных соглашений и контрактов, которые позволят укрепить позиции на мировом рынке.

Россия
Росатом
Алексей Лихачев
партнеры
АЭС
Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы
Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Врач назвала основную причину весенней хандры
Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск
Россиянин попал на операционный стол со слоном и ферзем в заднем проходе
Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля
Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России
Полотенца как часть интерьера: как правильно сочетать цвет и фактуру
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

