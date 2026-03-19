Лихачев указал на ненадежность западных партнеров в сфере энергетики

Партнеры из стран Запада показывают ненадежность в текущих геополитических условиях, заявил глава Росатома Алексей Лихачев на семинаре Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны». Он напомнил о ситуации с компанией Siemens, которая отказалась поставить электрооборудование для АЭС «Аккую» в Турции. Трансляция мероприятия опубликована на странице Минэнерго РФ в соцсети «ВКонтакте».

Есть прямые угрозы нашим поставщикам прекратить с нами работу. Наиболее крупный, кто не выдержал этих угроз, был Siemens с поставками КРУЭ [комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией], — сказал Лихачев.

Ранее Лихачев заявил, что государственная корпорация «Росатом» обладает обширным портфелем заказов. По его словам, их общая сумма составляет порядка $206-208 млрд. Трансляция мероприятия идет на странице Минэнерго РФ во «ВКонтакте». В ходе выступления Лихачев напомнил, что сегодня партнерами корпорации являются более 70 стран, причем в девяти государствах ведется строительство атомных электростанций по российским технологиям. Он также отметил, что в текущем году планируется подписание ряда новых межправительственных соглашений и контрактов, которые позволят укрепить позиции на мировом рынке.