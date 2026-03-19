Лихачев раскрыл сумму заказов Росатома

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 12:41

Лихачев оценил портфель заказов Росатома на сумму до $208 млрд

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Государственная корпорация «Росатом» обладает обширным портфелем заказов, заявил ее генеральный директор Алексей Лихачев в рамках семинара Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны». По его словам, их общая сумма составляет порядка $206-208 млрд. Трансляция мероприятия идет на странице Минэнерго РФ во «ВКонтакте».

В ходе выступления Лихачев напомнил, что сегодня партнерами корпорации являются более 70 стран, причем в девяти государствах ведется строительство атомных электростанций по российским технологиям. Он также отметил, что в текущем году планируется подписание ряда новых межправительственных соглашений и контрактов, которые позволят укрепить позиции на мировом рынке.

Портфель заказов у нас где-то 206-208 млрд долларов. <…> Мы планируем подписать ряд межправсоглашений и контрактов в этом году. Но целевое состояние в 200 млрд долларов нас вполне себе устраивает для планового, системного прогноза наших работ, — отметил он.

Ранее Лихачев рассказал, что Россия отправит на Луну АЭС мощностью 5 кВт к середине 2030-х годов. По его словам, срок работы такой станции составит примерно 10 лет.

Россия
Росатом
Алексей Лихачев
заказы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.