Лихачев раскрыл сумму заказов Росатома

Государственная корпорация «Росатом» обладает обширным портфелем заказов, заявил ее генеральный директор Алексей Лихачев в рамках семинара Минэнерго России «Электроэнергетика — основа развития страны». По его словам, их общая сумма составляет порядка $206-208 млрд. Трансляция мероприятия идет на странице Минэнерго РФ во «ВКонтакте».

В ходе выступления Лихачев напомнил, что сегодня партнерами корпорации являются более 70 стран, причем в девяти государствах ведется строительство атомных электростанций по российским технологиям. Он также отметил, что в текущем году планируется подписание ряда новых межправительственных соглашений и контрактов, которые позволят укрепить позиции на мировом рынке.

Портфель заказов у нас где-то 206-208 млрд долларов. <…> Мы планируем подписать ряд межправсоглашений и контрактов в этом году. Но целевое состояние в 200 млрд долларов нас вполне себе устраивает для планового, системного прогноза наших работ, — отметил он.

Ранее Лихачев рассказал, что Россия отправит на Луну АЭС мощностью 5 кВт к середине 2030-х годов. По его словам, срок работы такой станции составит примерно 10 лет.