20 мая 2026 в 07:00

«Минуло три осени»: Путин озвучил китайскую поговорку на переговорах в КНР

Путин с помощью китайской поговорки назвал Си Цзиньпина дорогим другом России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин во время переговоров в Пекине тепло обратился к председателю КНР Си Цзиньпину, назвав его дорогим другом. Встреча лидеров проходит в рамках официальных российско-китайских переговоров, посвященных вопросам двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Во время общения с китайским лидером Путин подчеркнул особый характер отношений между Москвой и Пекином. Президент России отметил, что контакты между странами продолжают активно развиваться, а взаимодействие охватывает экономику, политику и гуманитарную сферу. В ходе выступления глава государства также вспомнил китайскую народную мудрость.

Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени, — сказал Путин.

Переговоры между лидерами России и Китая проходят на фоне укрепления стратегического партнерства двух государств. Стороны продолжают обсуждать совместные проекты, расширение торговых связей и координацию по ключевым международным вопросам.

Ранее сообщалось, что местом проведения переговоров выбран Дом народных собраний — одно из крупнейших парламентских зданий в мире. Комплекс расположен на западной стороне площади Тяньаньмэнь и насчитывает свыше 300 залов различного назначения. Здесь проходят важнейшие государственные мероприятия, международные встречи и официальные церемонии.

