Лихачев раскрыл, что подпишет Росатом в ходе визита Путина в Китай Лихачев: Росатом в ходе визита Путина планирует подписать три документа с КНР

Госкорпорация «Росатом» в ходе визита президента РФ Владимира Путина планирует подписать три документа с КНР, заявил глава организации Алексей Лихачев. В частности, к подписанию подготовят меморандум о развитии кадрового потенциала для атомной энергетики, передает РИА Новости.

К визиту Владимира Владимировича Путина подготовлены к подписанию три меморандума, — сказал Лихачев.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что официальный визит Путина в Китай начнется с торжественной встречи на центральной площади Пекина с участием почетного караула и оркестра. Сопровождать российского лидера в поездке будет команда управленцев, куда вошли пять вице-премьеров и восемь министров. Отмечается, что в КНР также отправятся руководители крупнейших госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос».

До этого председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства», эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин сообщил, что Россия и Китай могут подписать декларацию о многополярности. При этом он добавил, что страны Запада могут выступить против такого договора.