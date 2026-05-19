19 мая 2026 в 16:02

Собутыльник с молотком: попойка в Москве закончилась двумя трупами

17 мая в квартире жилого дома в столичном районе Бибирево были обнаружены два тела с признаками насильственной смерти. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении к текущему моменту.

Два тела

Убийство произошло в квартире дома на улице Корнейчука. На месте преступления нашли тела мужчины и женщины со следами насилия.

«17 мая 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Корнейчука в городе Москве, обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений», — рассказали в столичном управлении Следственного комитета.

Уже 18 мая СКР рапортовал о поимке предполагаемого убийцы. Им оказался 42-летний знакомый — сосед потерпевших.

«Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан на территории Калужской области. Им оказался сосед потерпевших 1984 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства», — доложили в СКР.

Конфликт за бутылкой

19 мая были обнародованы показания подозреваемого. Мужчина признался, что забил своих жертв молотком после ссоры во время застолья. Орудие убийства мужчина взял у себя дома, а после вернулся мстить собутыльнику.

«По данным следствия, 17 мая 2026 года фигурант находился в квартире соседа на улице Корнейчука в Москве и распивал с ним спиртные напитки. Позже между мужчинами возник конфликт. После ссоры обвиняемый пошел к себе в квартиру, где взял молоток, а после вернулся к соседу и нанес им не менее трех ударов по голове мужчины», — рассказали в Следкоме.

Убил спящую

При этом вторая погибшая никак не участвовала в конфликте, но, видимо, злоумышленник планировал избавиться от свидетеля. Женщина спала в момент, когда преступник нанес ей первый удар по голове.

«Далее он прошел в комнату, где спала супруга потерпевшего, и также нанес ей не менее трех ударов молотком по голове. От полученных повреждений мужчина и женщина скончались на месте, а фигурант скрылся», — рассказали в СКР.

Молоток и одежду со следами крови злоумышленник выбросил недалеко от дома и уехал на дачу в Калужскую область. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

«Он задержан на территории Калужской области и доставлен в подразделение московского ведомства. В ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме», констатировали в следственном ведомстве.

Владимир Сахмеев
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
