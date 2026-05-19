Аналитик объяснил, как получить скидку на новый смартфон Аналитик Муртазин: получить скидку на новый смартфон можно с помощью trade-in

С помощью акции trade-in можно получить скидку на новый смартфон в некоторых торговых сетях, рассказал Общественной Службе Новостей ведущий аналитик Эльдар Муртазин. Он отметил, что часто в магазинах принимают и сломанные гаджеты.

В розничных сетях также периодически проходят акции trade-in на конкретные модели — это когда говорят: «Сдайте старый телефон, получите скидку на новый». При этом сдать зачастую можно практически все что угодно, даже в нерабочем состоянии, и за это получить скидку 15–20 тыс. рублей на покупку флагмана, — рассказал Муртазин.

Аналитик подчеркнул, что с каждым годом таких программ становится все меньше, но пока их еще можно найти. По его словам, такие акции дорого обходятся производителям.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мультиподписки и отказ от неиспользуемых сервисов помогут сэкономить до 2–3 тыс. рублей семейного бюджета ежемесячно. По его словам, существует высокая вероятность, что пользователи могут найти у себя несколько подписок, которыми давно не пользуются.