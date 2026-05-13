Россиянам раскрыли секрет максимальной экономии на маркетплейсах

Экономист Борисова: на маркетплейсах нужно совмещать скидки с промоакциями

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Чтобы получить максимальную выгоду при покупках на маркетплейсах, стоит не просто искать скидки, а комбинировать их с промоакциями и формировать корзину из более дорогих позиций — за это начисляют повышенную скидку за лояльность, заявила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Ольга Борисова. Экономист отметила, что это поможет сэкономить семейный бюджет.

Чтобы сэкономить на маркетплейсе, следует заказывать несколько продуктов. Чем они будут дороже, тем будет больше скидка за лояльность, — объяснила Борисова.

Помимо комбинирования скидок и набора дорогих позиций, эксперт перечислила еще несколько действенных инструментов. Она рекомендовала отслеживать динамику цен, которая меняется в зависимости от спроса, и использовать сервисы мониторинга для автоматического сравнения стоимости. Также, по ее словам, стоит приобретать товары на распродажах, заранее составлять четкий перечень покупок, чтобы избежать импульсивных трат, и добавлять товары в избранное — некоторые продавцы в ответ предлагают персональную скидку.

Ранее юрист Арина Мурашкина заявила, что человеку за оплату покупки в магазине чужой картой может грозить лишение свободы. По ее словам, это возможно в том случае, если будет доказан факт кражи или мошенничества.

Екатерина Свинова
